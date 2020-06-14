РИАМО - 14 июн. За время пандемии коронавирусной инфекции в столичных клиниках спасли около 65 тысяч человек с Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За этот период времени спасено врачами пациентов, которые поступили в наши ковидные клиники, 65 тысяч человек. Это большая цифра», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что большинство зараженных, которые попадали в клиники – это люди, которые занимались самолечением или не наблюдались в столичной амбулаторной сети.

В Москве выявлено 204 428 случаев коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.