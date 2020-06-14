РИАМО - 14 июн. В Московской области растет количество тестирований на коронавирусную инфекцию, каждый день в регионе проводится до 20 тысяч ПЦР-тестирований, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Тестирование показывает, что 700-750 человек мы выявляем. Но тестирование растет каждую неделю. До 20 тысяч тестирований ПЦР в сутки, плюс ИФА тесты, плюс экспресс-тесты», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее губернатор Московской области поручил главам округов провести комплексное тестирование на коронавирус в домах престарелых, клиниках, пансионатах и других социальных учреждениях.

В регионе выявлено 48 636 случаев заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.