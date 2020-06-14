РИАМО - 14 июн. Торговля составляет четверть процентов в валовом региональном продукте Московской области, ее скорейшее восстановление необходимо для экономики региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В валовом региональном продукте Московской области 25% - это торговля. Для нас запустить ее жизненно необходимо», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на данный момент открыть все торговые центры региона нельзя из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе ввели ограничительные меры: свою деятельность приостановили непродовольственные магазины, парикмахерские, бани, МФЦ, большинство строек, многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу и действовал временный пропускной режим для передвижения на транспорте.

Ранее были отменены запреты на деятельность строек, автосалонов, парков, парикмахерских и церквей, перестал действовать и пропускной режим.

С этих выходных в Подмосковье возобновили деятельность летние веранды кафе и ресторанов. С 15 июня начнут работать музеи, фотоателье, автошколы, станут возможны репетиции в театрах и цирках, а также прием возобновят общеобразовательные организации.

С 25 июня планируется открытие торговых центров, кроме фудкортов и кинозалов. Они останутся закрытыми.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.