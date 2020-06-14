РИАМО - 14 июн. В Московской области голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в максимально комфортном режиме для избирателей, принять участие можно будет как дома, так и на участках, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы сделаем это в максимально комфортном режиме. Те, кто находятся дома - мы придем к ним. А тот, кто захочет прийти на избирательный участок, сможет это легко сделать 1 июля», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Пункты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Московской области будут работать на придомовых территориях.

В Подмосковье откроют 4 134 основных участка, а также 79 участков в местах временного пребывания.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>