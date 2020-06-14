РИАМО - 14 июн. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и без осадков, воздух может прогреться до 22 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве — 19-21 градус, по области — 17-22 градуса. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

При такой погоде метеочувствительные люди могут почувствовать себя некомфортно, чаще всего это лица с сердечно- сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, эндокринными расстройствами.