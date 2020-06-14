РИАМО - 14 июн. В столице вечером в воскресенье пройдет репетиция парада Победы, в связи с приездом техники из подмосковного Алабина для подготовки к репетициям перекроют движение на некоторых улицах, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Полностью движение перекроют с 04:00 до 07:00 на первой Магистральной улице, Северном путепроводе, на первом, втором и третьем Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), на улице Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), по проспекту Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), на улице Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мневники), на Крылатской улице (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также на улице Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

Полное ограничение движения также действует до 02:00 на парадной площадке Алабина, Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, также Рублевском шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

До 8:00 нельзя парковаться и останавливаться на втором Силикатном проезде в районе дома №8. Также запрет на парковку и остановки действует до 6:00 15 июня на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.

С 21:00 воскресенья проезд ограничат по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд, Моховой улице, Охотному Ряду и Театральному проезду от улицы Воздвиженка до Петровки.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Его перенесли в связи с распространением коронавируса.