РИАМО - 13 июн. Бессимптомные проявления коронавируса чаще всего проявляются у молодых людей, при такой форме инфекции они могут не заметить ухудшение функции почек и уменьшение объема легких, сообщает РИА Новости.

«В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — сказала профессор университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анна Баранова.

Она добавила, что уменьшение объема легких можно уставить с помощью спирометрии, которая позволяет измерять объем легких. Если он стал уменьшаться, то можно подозревать коронавирусную инфекцию.

Биолог отметила, что тем, у кого диагностировали коронавирус с помощью теста, лучше пройти томографию и проверить легкие. Определить, есть ли снижение функции почек, можно с помощью анализа крови на клубочковую фильтрацию.

В некоторых научных исследованиях говорилось о бессимптомном протекании Covid-19 у беременных. Однако после родов у них брали на анализ плаценту и выясняли, что она поражена инфекцией. Баранова считает, что беременную женщину нельзя назвать переносчиком, это скорее человек с неявными симптомами.

Она посоветовала беременным, не увеличивать число контактов во время пандемии.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

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- 2,7 тыс человек в Москве умерли из‑за Covid‑19 в мае. Общее число смертей, когда коронавирус стал причиной летального исхода, составило 2,7 тысячи.

- Рассказываем на примере Внуково, какие меры принимаются сейчас в аэропортах для борьбы с коронавирусом

- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

- Иммунитет к Сovid‑19 сформировался у 32,4% медиков Москвы. В конце апреля в Москве начались тестирования медработников на антитела.

- Голикова рассказала, что пик по коронавирусу в РФ пришелся на 11 мая. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования Covid‑19.

- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.