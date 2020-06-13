РИАМО - 13 июн. Военная техника, которая будет участвовать в параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, разместится на площадке на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС.

«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.

На площадке будет размещено более 400 единиц военной техники, в том числе основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.

Площадь, на которой разместят технику, составит 9 гектаров, что на 11 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году.

Для сохранения техники в надлежащем состоянии будут оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта. Одновременно в этих пунктах смогут обслуживать более 40 единиц техники.

На территории парка разместят склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

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