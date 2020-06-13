РИАМО - 13 июн. В День России, 12 июня, в Солнечногорске открылся автокинотеатр, в этот день показали фильм «Ржев», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Именно эта кинокартина стала лидером по итогам голосования, которое проходило в течение нескольких дней на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте», — отмечается в материале.

Кроме того, опрос проводил и глава городского округа Владимир Слепцов в своем аккаунте в Instagram.

Показ прошел на парковке рядом со стадионом «Металлург». Следующий сеанс назначен на 22 июня, покажут картину «Судьба человека».