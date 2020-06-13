РИАМО - 13 июн. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, который устроил две драки в центре Москвы, считает, что тюрьма его ничему не научила, сообщает Газета.ru.

«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала Александра Алиева «Кент».

Футболист отметил, что больше всего в этой ситуации пострадала семья, потому что он был закрыт от них.

Нападающий Кокорин и полузащитник Павел Мамаев были задержаны в октябре 2018 года. Они устроили две драки, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак.