РИАМО - 13 июн. Мужчину, который открыл стрельбу в Ногинске в Истомском переулке, задержали сотрудники Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одной из квартир сработала сигнализация.

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии заметили мужчину у открытого окна квартиры на первом этаже. При этом в руке у него был предмет, похожий на пистолет», — говорится в сообщении.

Мужчина пытался вынести из квартиры электроприборы, но ему помешала сигнализация. Когда он выпрыгивал из окна, то произвел выстрел в оконную раму.

Мужчину задержали, оружие отправили на экспертизу. Как произошел выстрел, злоумышленник объяснить не смог.

Жителя Орехово-Зуевского округа доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.