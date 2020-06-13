РИАМО - 13 июн. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра до 14 часов 15 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение из-за порывистого ветра действует до 14:00 15 июня, а в Подмосковье – до 11:00 15 июня.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Смоленской, Тверской, Калужской, Тульской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областей.

В Московском регионе 14 июня ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков. Температура ночью составит плюс 10-12 градусов, днем - плюс 21-23.

Днем 15 июня в столице ожидается небольшая облачность и без осадков, температура воздуха составит плюс 23-25 градусов. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.