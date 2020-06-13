РИАМО - 13 июн. В Егорьевском проезде в столице в неэксплуатируемом ангаре загорелись покрышки, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В Егорьевском проезде было возгорание в неэксплуатируемом ангаре, предназначенном под снос. Было загорание покрышек. Площадь составила 60 квадратных метров. В 19:09 ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.