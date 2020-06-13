РИАМО - 13 июн. Дополнительные 12 гектаров земли перешли из областной собственности к Подольску, чтобы округ мог обеспечить многодетные семьи земельными участками, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимуществом совместно с администрацией городского округа Подольск проделана большая работа по подбору и передаче в муниципальную собственность массива для семей с тремя и более детьми. Участок 12 гектаров вблизи деревни Хочемы в Ступине позволит обеспечить землей порядка 80 многодетных семей округа», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства добавила, что ранее городской округ Подольск получил 17,6 гектара земли из собственности области в районе деревни Ваулово городского округа Чехов. Земли передадут 130 многодетным семьям.

Также впервые на территории Подмосковья из федеральной собственности передали 75,6 гектара земли под участки для многодетных семей.

В общей сложности администрация Подольска сможет обеспечить землей 700 семей округа.

После передачи участков муниципальному образованию предстоит большая работа по оформлению и межеванию участков.