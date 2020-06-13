РИАМО - 13 июн. Столичный пожарно-спасательный гарнизон обеспечил безопасность 12 июня, в День России, в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года.

«Столичный пожарно-спасательный гарнизон обеспечил безопасность праздничных мероприятий в День России: в готовности к реагированию на возможные происшествия находились более 1,3 тысячи человек и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», — говорится в сообщении.

На воде дежурили Государственная инспекция по маломерным судам и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.