РИАМО – 13 июн. В России в мае снизилось количество преступлений на 5,6%, по сравнению с маем 2019 года, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 2%, число разбоев – на 24,4%, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%, грабежей – на 13,4%, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад, в том числе убийств – на 20%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 1,8%, грабежей – на 2,9%, разбоев – на 12,7%», — говорится в сообщении.

Преступлений на улицах было совершено на 16,4% меньше. Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 13%.

С другой стороны, выросло число случаев мошенничества – на 35%. Количество случаев мошенничества с применением электронных средств платежа увеличилось на 103,6%. Кроме того, в мае зарегистрировали 12 преступлений по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

«В целом за 5 месяцев 2020 года снижение общего числа зарегистрированных преступлений, по сравнению с 5 месяцами 2019 года, составило 0,4%. Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 2,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,2%, грабежей – на 10,4%, разбоев – на 19,3%, краж – на 2,6%, хулиганств – на 14,4%», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что за 5 месяцев также уменьшились показатели уличной преступности, безопаснее стало на объектах транспорта. Волк уточнила, что в январе-мае на 12% снизилось число зарегистрированных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. В то же время почти в шесть раз выросло число преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт.