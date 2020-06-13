РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске на пляже возле парка имени Виктора Талалихина от сильного ветра на лавочки упало дерево, его убрали по просьбе жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на интернет-портале, что на пляже возле парка имени Виктора Талалихина на лавочки упало дерево. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства территории парка.

«В соответствии с условиями государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха по указанному адресу выполнены. Фотофиксация прилагается», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.