РИАМО - 13 июн. В Московской области с вечера 13 июня до вечера 14 июня ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра, на улице не стоит прятаться под деревьями и нужно обходить сооружения повышенного риска, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня в Московской области ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что во время сильного ветра нельзя парковать машину под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, находясь на улице, не стоит прятаться под деревьями и нужно обходить сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае происшествий нужно обращаться по телефону доверия 8-(498)-505-41-70 или по телефону спасения «01», с мобильного – «101».