РИАМО - 13 июн. В столице ожидаются сильные порывы ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня, жителям не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в материале.

Жителям рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, также не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций.

Спасатели напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях нельзя оставлять детей без присмотра.