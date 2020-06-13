РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области в Подольске с 15 июня возобновит свою работу, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

В связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции личный прием и обслуживание налогоплательщиков в период с 1 по 11 июня включительно были прекращены.

«С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через Единый контакт-центр ФНС России по номеру телефона: 8(800)222-22-22», - говорится в сообщении.

Более 50 онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях.