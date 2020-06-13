РИАМО - 13 июн. Росстат подсчитал, что естественная убыль населения с начала 2020 года по апрель составила 160,3 тысячи человек, но после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, данные будут дополнены, сообщает ТАСС.

В 2019 году этот показатель был равен 148,2 тысячи. Количество умерших с января по апрель этого года составляет 609,5 тысячи, что на 3,1% меньше, чем в тот же период в прошлом году, когда это значение достигало 626,7 тысячи. Рождаемость в январе-апреле 2020 года составила 449,2 тысячи новорожденных, что на 6,1% меньше, чем в прошлом году, когда этот показатель был на уровне 478,5 тысячи.

«Рождаемость и смертность, именно здесь мы столкнулись с проблемами по сбору данных по ряду регионов. Качество первичных данных очень сильно зависит и от эпидемиологической ситуации, и от того, как выстроена работа в регионе и как сформировано региональное законодательство», — сказал руководитель Росстата Павел Малков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что данные точные только в тех регионах, где для погребения нужна регистрация смерти в ЗАГСе. Такая норма соблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что смертность в апреле в России снизилась на 2,9% по сравнению с 2019 годом.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- 2,7 тыс человек в Москве умерли из‑за Covid‑19 в мае. Общее число смертей, когда коронавирус стал причиной летального исхода, составило 2,7 тысячи.

- Рассказываем на примере Внуково, какие меры принимаются сейчас в аэропортах для борьбы с коронавирусом

- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

- Иммунитет к Сovid‑19 сформировался у 32,4% медиков Москвы. В конце апреля в Москве начались тестирования медработников на антитела.

- Голикова рассказала, что пик по коронавирусу в РФ пришелся на 11 мая. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования Covid‑19.

- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.