РИАМО – 13 июн. В столице число машин на дорогах сократилось на 100 тысяч по сравнению с прошлой неделей, на 17% уменьшился поток автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Каршеринг – число поездок сегодня (13 июня – ред.) составило 27 тысяч», – отмечается в материале.

По данным на 14:00 субботы, на 57% снизилось количество пассажиров в метро по сравнению с прошлым годом, на 59% – в пригородных электричках, на 26% – в такси.

Однако по сравнению с прошлой неделей наблюдается рост: в метро – на 190 тысяч поездок, в пригородных поездах – на 30 тысяч поездок и в такси – на две тысячи поездок.

Загруженность дорог по сравнению с прошлым годом стала на два балла меньше, а по сравнению с прошлой неделей – на один балл.