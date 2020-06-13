РИАМО – 13 июн. Ученые в ходе исследования установили, что Covid-19 представляет серьезную угрозу для нервной системы человека, примерно у половины зараженных, которые были госпитализированы, были обнаружены неврологические проявления, сообщает Газета.ru.

Статья об исследовании была опубликована в издании Annals of Neurology.

«Автором материала стал руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии, доктор Игорь Коральник, который провел исследование совместно с коллегами», — говорится в сообщении.

Так, примерно у половины людей, которые были госпитализированы после обнаружения у них коронавируса, были неврологические проявления: трудности с концентрацией внимания, слабость, снижение бдительности, головокружения и инсульты.

По словам Коральника, инфекция может поражать спинной и головной мозг, нервы и мышцы. Кроме того, коронавирус может спровоцировать прямую инфекцию мозга и его оболочки.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

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- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

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- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.