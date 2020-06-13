РИАМО - 13 июн. По ходатайству следователя Московской области 53-летнего сантехника из Каширы заключили под стражу, его подозревают в серии изнасилований и убийств женщин, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, подозреваемый совершил в период с 2010 по 2020 годы серию изнасилований и убийств женщин. Как правило он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях», — отмечается в материале.

Также в январе 2020 года мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Врачам удалось спасти ей жизнь.

Следователи долгое время работали над раскрытием этих дел. Криминалисты ГСУ СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СК России провели целый комплекс экспертиз, включая исследования ДНК.

Следователи отработали большой круг лиц, отсмотрели многочисленные видео с камер наблюдения и провели технические мероприятия с телефонной и иной техникой.

На данный момент подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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