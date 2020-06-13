РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске восстановили дорожную разметку на пересечении улиц Народная и Пионерская после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил восстановить разметку на пересечении улиц Народная и Пионерская. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по нанесению разметки на указанной автомобильной дороге выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Анатолий Гребенюк.

Он уточнил, что в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» автомобильные дороги местного значения относятся к полномочиям органов местного самоуправления.