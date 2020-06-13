РИАМО - 13 июн. В столичном метро продлили проездные 31,7 тысячи москвичей, эта услуга стала доступна с 12 июня, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Несмотря на праздничный день, 12 июня, около 23 тысяч горожан поспешили продлить свои не использованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней», — говорится в материале.

Также в кассы метрополитена обратились школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты вузов, чтобы продлить свои социальные карты. Обращения по пролонгированию соцкарт составили 30% от общего количества.

Продление билета на 90 дней по карте «Тройка» стало самой популярной услугой, ею воспользовались 7,9 тысячи раз. Средний срок продления по карте «Тройка» составил 33 дня, годовые проездные продлеваются на 69 дней.

«Еще раз хотим обратиться к пассажирам и напомнить, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков. А тем, кто пользуется льготными билетами по социальным картам, рекомендуем это делать в начале месяца, чтобы получить компенсацию в полном объеме», — отмечается в материале.

Продлить проездные могут те, кто в период с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок, либо в период с 30 марта по 11 мая – не более восьми. Продление доступно не менее чем на пять дней.

Кроме касс метро и киосков метрополитена, жители столицы могут проверить доступное продление проездного и продлить его в приложении «Метро Москвы», на портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в Telegram.