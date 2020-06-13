РИАМО - 13 июн. В Подмосковье и столице для репетиций воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне ограничат работу аэропортов 15 июня, резервный день – 16 июня, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности использования воздушного пространства.

«Домодедово – с 10:55 до 11:25; Внуково – с 10:55 до 11:20; Раменское – с 10:55 до 11:25; Калуга (Грабцево) – с 10:00 до 10:50; Остафьево – с 10:55 до 11:25», — говорится в сообщении.

В связи с проведением генеральной репетиции и самого парада 20 и 24 июня также будет введен режим использования воздушного пространства.

Парад Победы был перенесен на 24 июня из-за распространения коронавирусной инфекции.