РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 13 июн. В поселке Томилино из-за сильного ветра упало дерево, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник УК «Люберецкого городского жилищного треста» Алексей Щедров.

«Сегодня (13 июня - ред.) мы зарегистрировали одну заявку об упавшем дереве. Это произошло в поселке Томилино», - сказал Щедров.

Также в Люберцах жители пожаловались на упавшее возле проезжей части дерево на улице Попова. По словам Щедрова, данная территория принадлежит округу и устранять последствия должны городские службы.