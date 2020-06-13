РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. На улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах после дождя образовалось большое подтопление, сообщается в группе «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

Накануне в Люберцах прошел сильный ливень. Крупные подтопления образовались на улицах Кирова и Красноармейская, городском рынке и на станции «Люберцы».

«Потоп в Люберцах», - говорится в сообщении.

К посту добавлена видеозапись, на которой видно, что автомобили практически тонут, проезжая по большой луже на улице Воинов-Интернационалистов.

По словам заместителя главы администрации Люберец Родиона Грошевика, накануне на данной улице прочистили ливневую канализацию. В субботу Грошевик планирует провести выезд на данную улицу для проверки.