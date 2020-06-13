РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 13 июн. В подмосковном Дзержинском до 1 августа планируют завершить ремонт дорог, работы идут полным ходом, сообщила глава округа Людмила Иванова.

«До 1 августа все дорожные работы планируем завершить. Надеемся, погода нас не подведет», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что в Дзержинском в рамках государственной программы «Дороги Подмосковья» полным ходом идут работы по капитальному ремонту полотна. В этом году будут отремонтированы четыре областные дороги на улицах Угрешская, Лесная, Томилинская, Ленина и четыре муниципальные - на улицах Лермонтова, Школьная возле домов №1 и №3, Шама и на Университетском проезде.

Также продолжается проведение ямочного ремонта во дворах.