РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске вынесли строгий выговор продавцу за то, что она обсчитала покупателя и работала без маски, а в магазине отсутствовала книга отзывов и предложений, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в магазине ее обсчитала продавец. Когда покупатель указала ей на это, то в ответ услышала оскорбления. К тому же продавец и остальные сотрудники магазина были без масок, покупательница сняла это на фото. Отсутствовала жалобная книга в уголке потребителя, ее принесли только через 20 минут из соседнего киоска «Шаурма». Женщина попросила устранить нарушения. На обращение по вопросу несоблюдения правил торговли магазином ответ подготовила администрация округа.

«Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска 9 июня 2020 года провели мониторинг торгового объекта. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. С руководителем магазина провели разъяснительную беседу о недопущении нарушения правил торговли. Замечания устранили, разместили уголок потребителя и завели книгу отзывов и предложений, а также директор объекта вынес строгий выговор продавцу. Руководитель магазина «Русский фермер» принес свои извинения», - сказал заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.