РИАМО - 13 июн. В столице основной удар коронавирусной инфекции пришелся на май, в июне ситуация с распространением коронавируса и смертностью начала качественно меняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тяжелобольные, за жизнь которых боролись, конечно, врачи, подавляющее большинство были спасены, но, тем не менее, от Covid-19, вернее даже с тестами на Covid-19 либо по клинической картине было видно, что пациент был заражен Covid-19, умерли в Москве 5,2 тысячи с небольшим людей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что общее число смертей, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода, составило 2,7 тысячи. Около тысячи человек умерли из-за осложнений, которые вызвала инфекция.

В Москве выявлено 204 428 случаев коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- 2,7 тыс человек в Москве умерли из‑за Covid‑19 в мае. Общее число смертей, когда коронавирус стал причиной летального исхода, составило 2,7 тысячи.

- Рассказываем на примере Внуково, какие меры принимаются сейчас в аэропортах для борьбы с коронавирусом

- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

- Иммунитет к Сovid‑19 сформировался у 32,4% медиков Москвы. В конце апреля в Москве начались тестирования медработников на антитела.

- Голикова рассказала, что пик по коронавирусу в РФ пришелся на 11 мая. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования Covid‑19.

- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.