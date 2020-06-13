РИАМО - 13 июн. В субботу, в преддверии Всемирного дня донора, более 200 мотоциклистов волонтерского движения «Мотослужба крови» сдали кровь в центре крови имени О.К. Гаврилова, волонтерское движение было организовано в 2012 году, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Сегодня кровь сдали более 200 мотоциклистов «Мотослужбы крови». Подобные акции мы проводим два-три раза в год. Главное условие участия – желание помогать», — сказала организатор движения Анастасия Артанова.

Анастасия Артанова и Андрей Иванов организовали «Мотослужбу крови» в 2012 году. К волонтерскому движению присоединились порядка 4 тысяч человек в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

По словам организатора волонтерского движения Андрея Иванова, участники не только сдают кровь, но и помогают пострадавшим в ДТП мотоциклистам, воспитанникам детских домов и приютам для животных.

Всемирный день донора отмечается 14 июня. В столице сдать кровь можно в 14 пунктах. Сделать это может житель старше 18 лет, весом более 50 килограммов, у которого нет противопоказаний к донорству.

Кроме того, в столице приглашают стать донорами плазмы жителей, которые выздоровели после коронавирусной инфекции. Для этого нужно позвонить по номеру +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает каждый день с 9 до 19 часов.