РИАМО - 13 июн. На трассе А-108 в городском округе Истра столкнулись две фуры и легковой автомобиль, в результате происшествия произошло загорание одной из фур, травмы получили два человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 313-м километре трассы А-108 в 12:40 произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля. В результате ДТП одна из фур загорелась. Также есть двое пострадавших, они госпитализированы с телесными повреждениями», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на данном участке дороги есть небольшие затруднения в движении транспорта. Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.