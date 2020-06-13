РИАМО - 13 июн. В торговом центре «Афимолл Сити» на первом этаже загорелась бумага, в результате происшествия из здания было эвакуировано около 400 человек, возгорание потушили еще до прибытия пожарных, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По адресу: Пресненская набережная, дом 2, произошло загорание бумаги в одном из помещений на первом этаже. Площадь - 0,5 квадратного метра. Сотрудниками здания был организован вывод людей для безопасности - около 400 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание было ликвидировано сотрудниками здания еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения.