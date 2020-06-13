РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В подмосковном Дзержинском 30 июня состоится очередное заседание совета депутатов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Ранее заседание планировали провести 24 июня.

«В связи с объявлением 24 июня нерабочим выходным днем, заседание совета депутатов городского округа Дзержинский переносится на 30 июня», - говорится в сообщении.

24 июня состоится военный парад и артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада Победы 24 июня 1945 года.