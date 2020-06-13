РИАМО - 13 июн. Энергетики завершают технологическое присоединение станций Большого кольца метро «Карамышевская» и «Улица Народного ополчения», сообщается в группе комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.

«Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» выполнили прокладку кабельных линий 20 киловольт протяженностью около 12,5 километров от существующих питающих центров. Строительство осуществлялось как траншейным методом, так и в городских коммуникационных коллекторах», – говорится в сообщении.

Технологическое присоединение социально значимых объектов является приоритетным направлением работы АО «Объединенная энергетическая компания».

Большая кольцевая линия – ключевой проект столичной подземки на сегодняшний день. Протяженность Большого кольца составит 70 километров, на ней расположится 31 станция.