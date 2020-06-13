РИАМО - 13 июн. После проверки управления Роспотребнадзора по Москве шесть организаций отдыха и оздоровления детей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, сообщается на сайте управления.

Еще в двух лагерях проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы.

«В соответствии с рекомендациями решение об открытии и функционировании организаций отдыха и оздоровления детей принимает штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории субъекта Российской Федерации с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе. Открытие оздоровительных организаций в 2020 году, в соответствии с рекомендациями, возможно не ранее третьего этапа возобновления деятельности», — говорится в сообщении.

На контроле управления Роспотребнадзора по Москве находятся восемь детских летних лагерей, в которых могут отдохнуть более двух тысяч детей. Во всех лагерях сделали выборочный косметический ремонт, закупили оборудование и мебель. Кроме того, приобрели индивидуальные средства защиты, антисептики, бактерицидные облучатели, термометры. Сотрудников лагерей обследуют на коронавирус.

Перед открытием лагерей исследуется вода из разводящей сети и артскважин. По результатам проведенных исследований все исследованные пробы воды соответствуют требованиям.