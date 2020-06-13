РИАМО - 13 июн. В Москве и Нижнем Новгороде на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ зарегистрировались более 641 тысячи человек, сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Электронное голосование по поправкам начнется 25 июня в 10:00 на специальном портале. Завершится электронное голосование в 20:00 30 июня.

«На электронное голосование зарегистрировалось в Москве и Нижнем Новгороде на 10 утра 13 июня - 641 271 избиратель», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

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