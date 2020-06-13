РИАМО - 13 июн. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не принимает извинений, которые принес артист в своем видеообращении, сообщает Nation News.

«Я связался с братом Сергея - Валерием Захаровым - и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал Добровинский.

Он также добавил, что семья Захарова не примет помощи в виде денег и что о мирном урегулировании говорить уже поздно.

Вечером 8 июня артист в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.

Актер находится под домашним арестом.

Ранее Ефремов записал видеобращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание.

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