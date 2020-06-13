РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Огнеборцы более трех часов ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на Заводском проезде Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, Заводской проезд, дом №2 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в субботу в 00:40.

«В 03:58 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и семь человек.