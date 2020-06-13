РИАМО – 13 июн. Разработка вакцины от коронавирусной инфекции идет соответственно установленному графику, до конца 2020 года свои образцы представят центр «Вектор» и институт Гамалеи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В соответствии с поручением президента (России Владимира Путина - ред.) по итогам его встречи с вирусологами и эпидемиологами правительством Российской Федерации был утвержден план-график разработки по государственной регистрации, в том числе с ускоренной процедурой и запуском в промышленное производство вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Такой график был утвержден 29 мая», - сказала Голикова.

Она добавила, что в графике речь идет только о федеральных государственных бюджетных учреждениях. Вакцины, разрабатываемые частными компаниями, в него не входят.

Уже до конца этого года должна появиться вакцина у государственного научного центра «Вектор» и института Гамалеи.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

- Иммунитет к Сovid‑19 сформировался у 32,4% медиков Москвы. В конце апреля в Москве начались тестирования медработников на антитела.

- Голикова рассказала, что пик по коронавирусу в РФ пришелся на 11 мая. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования Covid‑19.

- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.