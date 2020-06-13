РИАМО - 13 июн. Жители столицы смогут проверить доступное продление проездного и продлить его в приложении «Метро Москвы», на портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в Telegram, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Новый сервис начнет работать после обновления приложения.

«Проверить доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов на операционных системах iOS и Android. Записать дополнительные дни с помощью приложения смогут только владельцы мобильных устройств на базе Android», — говорится в материале.

Проездной будет продлен после поднесения к NFC-считывателю телефона, поэтому, если пассажир не планирует в ближайшее время ездить на общественном транспорте, то ему пока не стоит продлевать проездной.

При неправильном продлении проездного системой можно обжаловать услугу. Для этого в приложении «Метро Москвы» есть специальная кнопка.

Продлить проездные можно с 12 июня в любое время. Услуга доступна для тех, кто в период с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок, либо в период с 30 марта по 11 мая – не более восьми. Продлить проездные можно не менее чем на пять дней.

Также проездные можно продлить в кассах метро или киосках «Мосгортранса».