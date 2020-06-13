РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в административно-складском здании на территории Львовской районной больницы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«13 июня в 8:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, поселок Львовский, Больничный проезд, дом №4А. В 10:10 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекали пять единиц техники и 19 человек.