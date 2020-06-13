РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В подмосковном Дзержинском за неделю решили 28 обращений от жителей по содержанию территорий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю посредством Муниципального центра управления регионом (МЦУР) в Госадмтехнадзор решено 28 обращений по содержанию территорий горокруга Дзержинский в чистоте и порядке. Данные обращения отработаны в установленный срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Наибольшее количество обращений получили по категориям: «Газон, зеленые насаждения на землях территорий общего пользования» и «Ямы и разрушения».

«Тепловая карта» Центра управления регионом Губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья.

Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.