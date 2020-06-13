РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В подмосковном Дзержинском над зданием городской администрации подняли флаг России, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Церемония, приуроченная ко Дню России, стала новшеством этого года. Она прошла накануне, 12 июня, в день главного государственного праздника. В торжественном мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дзержинского Людмила Иванова, депутат Мособлдумы Владимир Жук, депутаты городского Совета, члены фракции «Единая Россия», молодогвардейцы.

«Конечно, мы привыкли отмечать День России более масштабно. Но пандемия изменила наш привычный порядок жизни. Тем не менее мы начали торжественную программу с такой церемонии. Поздравляю всех жителей Подмосковья, а особенно дзержинцев с главным государственным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания нашему региону и всей России», – сказала секретарь местного отделения партии, глава горокруга Людмила Иванова.

Активисты торжественно прошли по улице Спортивной, держа в руках государственные флаги. Под звуки государственного гимна знамя флага водрузили на флагшток.

«12 июня – это не просто праздничная дата в календаре. Это напоминание о любви к Родине, о многовековой истории нашей державы, о сопричастности каждого из нас к величию России. Успех страны зависит от каждого из нас. От нашего трудолюбия, вклада в развитие государства. История подтверждает, что только объединившись, мы можем достигать эффективных результатов, преодолевать сложности и побеждать. Желаю каждой семье благополучия, здоровья и новых достижений», – отметил Жук.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.