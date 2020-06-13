РИАМО - 13 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россияне смогут получать социальные выплаты и пособия без предоставления справок, сообщает Газета.ru.

«Государственные органы будут получать необходимые сведения по пособиям в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в материале.

Согласно документу, перечень данных, которым смогут пользоваться регионарные власти, расширится из-за назначения пособий без справок.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продумать более простой и доступный механизм получения пособий.