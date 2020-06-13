РИАМО - 13 июн. Победителями заочного Грантового конкурса молодежных инициатив, прошедшего в 2020 году, стали 82 жителя Подмосковья, а также две некоммерческие организации и три вуза, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента РФ в 2017 году.

«Суммарно на конкурс было подано 12 719 заявок, 1563 из которых были признаны победителями на общую сумму 2,1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

В свою очередь, жители Подмосковья, которые стали победителями, суммарно получили больше 121 миллиона рублей.

Они стали победителями в следующих номинациях – «Добровольчество», «Студенческая инициатива», «Патриотическое воспитание», «Молодежные медиа», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие» и другие.

Среди победителей – Тимур Чехович (2,3 миллиона рублей в номинации «Студенческие инициативы»), Светлана Дуплякина (2,1 миллиона рублей в номинации «Добровольчество»), Ольга Дмитриева (850 тысяч рублей в номинации «Инициативы творческой молодежи»), Максим Дегтярев (700 тысяч рублей в номинации «Спорт. Зож. Туризм»), Алиса Викентьева (1,9 миллиона рублей в номинации «Укрепление семейных ценностей») и многие другие.

Кроме того, в число победителей вошли подмосковные вузы - Российский университет кооперации, Московский государственный областной университет, Академия гражданской защиты министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Победителями также стали две подмосковные НКО - Московская областная региональная общественная организация содействия развитию краеведческого движения «Краеведческое общество» и Хуторское казачье общество из Солнечногорска.