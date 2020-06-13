РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. Жители Люберец могут задать вопросы по постановке на учет по безработице по телефонам горячей линии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В период пандемии коронавируса многие люберчане остались без работы. Особенно тяжело эту ситуацию переживают многодетные семьи, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста. Для людей, официально имеющих статус безработных, предусмотрены специальные выплаты из регионального и федерального бюджетов», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что все интересующие вопросы по данной теме можно задать по телефонам горячей линии: 8(965)247-15-37, 8(985)173-96-26, 8(985)171-83-73.

«Максимально поддержать самых нуждающихся – наша главная задача в это непростое время. Берегите себя и своих близких», – заключил Ружицкий.