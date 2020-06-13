РИАМО - 13 июн. Для того, чтобы принять участие в программе «Миллион призов», достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7377, в тексте сообщения должен быть уникальный номер сертификата, полученного во время голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Присоединиться могут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники дистанционного электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с уникальным номером. Его необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377», - говорится в сообщении.

Если москвич принимает участие в онлайн-голосовании, то уникальный номер будет автоматически отправлен 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете. Отказаться от участия в программе можно написав «Отказ» в ответном сообщении.

Программа направлена на стимулирование потребительского спроса москвичей: дополнительные скидки и особые условия, предоставляемые партнерами, позволят приобрести больше товаров. При этом бизнес получит дополнительное развитие.

Победителей определит компьютер методом случайного отбора, участники получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его необходимо ввести в специальное поле на странице программы «Миллион призов». Победителям станут доступны специальные баллы, которые на том же сайте обмениваются на поощрения. Сделать это можно будет с 26 июня по 31 декабря.

К программе «Миллион призов» уже присоединились крупные торговые сети, кафе и рестораны. Обменять сертификаты на товары и услуги можно будет более чем в трех тысячах магазинов и предприятий сферы услуг.

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